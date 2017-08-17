بريطانيا تحذر من هجمات على السفن التجارية قبالة اليمن

أصدرت الحكومة و #البحرية_التجارية_البريطانية تحذيرا للسفن التجارية التي تمر عبر #مضيق_باب_المندب و #خليج_عدن من احتمال تعرضها لهجوم عبر #قوارب_مفخخة مسيرة عن بُعد، أو #قذائف_صاروخية .

التعميم جاء بعد تعرض ناقلتين تجاريتين لـ #هجمات_صاروخية عند المدخل الجنوبي لباب المندب.

وحسب التعميم الصادر هذا الأسبوع فإن هجمات صاروخية تلقتها ناقلتان تجاريتان (في وضح النهار) في المدخل الجنوبي لـ"باب المندب" -قرب جزيرة "ميون"- وشهدت هذه الهجمات اثنين أو أكثر من الزوارق تقترب من السفينتين بسرعة عالية.

وأشار التعميم إلى أن الهجمات الأخيرة على الشحن التجاري في خليج عدن وباب المندب تؤكد المخاطر المرتبطة بالمرور عبر هذه المياه.

وقال التعميم: في معظم الحالات التي كانت تحدث كان الهجمات إما بقنابل يدوية أو قذائف صاروخية محمولة على الكتف. لكن في الهجومين الأخيرين، كانت الزوارق تحمل متفجرات انفجرت على مسافة من السفينة المستهدفة، وكان القصد المفترض التفجير في جسم السفينة.

ويشير تقييم الهجمات على #السفن_التجارية في الجزء الجنوبي من باب المندب، إلى انخفاض مستويات التعرض للتهديد أكبر في ساعات النهار.

ومع ذلك، لا يمكن استبعاد هجوم خلال ساعات الليل في الظلام.