تنديد دولي بهجوم برشلونة وتضامن مع الضحايا

ندد زعماء بهجوم برشلونة الدامي، حيث صدمت شاحنة حشداً ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً.

فمن جهته، ندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس بـ"الهجوم الإرهابي" في برشلونة، واعداً بأن تساعد الولايات المتحدة السلطات الإسبانية.

وكتب ترمب على تويتر "تدين الولايات المتحدة هجوم برشلونة الإرهابي في إسبانيا، وستقوم بكل ما هو ضروري للمساعدة. كونوا أقوياء، نحن نحبكم".

من جانبه، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التصدي عالمياً لما أسماه بـ"قوى الإرهاب" بعد اعتداء برشلونة. وقال بوتين في برقية تعزية الى العاهل الاسباني فيليب السادس: "ما حصل يؤكد مجددا ضرورة أن يوحد المجتمع الدولي برمته جهوده في شكل حقيقي من اجل مكافحة لا هوادة فيها لقوى الارهاب"، واصفاً الهجوم بانه "جريمة وحشية".

بدوره، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس "تضامن فرنسا مع ضحايا الهجوم المأساوي في برشلونة"، وتابع ماكرون على موقع تويتر "نبقى متحدين ومصممين".

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزيرة الدولة للشؤون الاوروبية ناتالي لوازو عن "التضامن مع الضحايا وكذلك مع السلطات والشعب الإسباني".

ودعا الوزيران الفرنسيين المقيمين في برشلونة "إلى تفادي منطقة (الاعتداء) والإسراع إلى طمأنة أقربائهم".

ووضعت القنصلية الفرنسية في برشلونة رقم طوارئ في تصرف هؤلاء، كما شكلت خلية أزمة في باريس.

إلى ذلك، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد اعتداء برشلونة، أن المملكة المتحدة التي سبق أن تعرضت لاعتداءات عدة في الأشهر الأخيرة "متضامنة مع إسبانيا ضد الإرهاب".

وكتبت ماي على تويتر "قلبي مع ضحايا الهجوم الفظيع الذي وقع اليوم في برشلونة ومع أجهزة الإسعاف. إن المملكة المتحدة متضامنة مع إسبانيا ضد الإرهاب".

وندد المتحدث باسم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مساء الخميس بالاعتداء "المشين" في مدينة برشلونة الإسبانية، والذي خلف 13 قتيلا وأكثر من خمسين جريحاً بحسب الحكومة الإقليمية.

وكتب شتيفن سيبرت على موقع تويتر "نفكر بحزن كبير في ضحايا الهجوم المشين في برشلونة مع التضامن والصداقة إلى جانب الإسبان".