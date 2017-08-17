سيول تعلن: لن تكون هناك حرب في شبه الجزيرة الكورية

أعلن رئيس #كوريا_الجنوبيّة مون جاي-إن الخميس، أنّه لن تكون هناك حرب في شبه الجزيرة الكوريّة، على الرغم من التوترات الشديدة بشأن #البرنامج_النووي لكوريا الشماليّة.

وقال خلال مؤتمر صحافي لمناسبة مرور 100 يوم على تولّيه منصبه "إنّ جميع الكوريّين الجنوبيّين عملوا بجدّ معاً لإعادة بناء البلاد من أنقاض الحرب الكورية".

وتابع الرئيس الكوري الجنوبي "سأمنع الحرب مهما كلّف الثمن. لذلك، أريد من جميع الكوريّين الجنوبيين الاعتقاد بثقة بأنّه لن تكون هناك حرب".

وأشار مون جاي-إن إلى أنه يملك بحكم الأمر الواقع "فيتو" في ما يتعلّق بأيّ عمل عسكري تُفكّر #واشنطن، حليفة بلاده، بالقيام به.

كما شدّد في هذا السياق على أنه "لا يمكن لأيّ شخص اتّخاذ قرار في شأن عمل عسكري في شبه الجزيرة الكورية من دون موافقتنا".

وقال إنّ " #الولايات_المتّحدة والرئيس دونالد #ترمب أعلنا أيضاً، أنه مهما كان خيارهما في شأن كوريا الشمالية، فإنّ أيّ قرار لن يُتّخذ إلا بعد استشارة جمهوريّة كوريا والحصول على موافقتها".

وكان رئيس هيئة الأركان الأميركيّة الجنرال جو دانفورد شدّد خلال زيارة لبكين على أنّ من الضروري جداً أن تكثّف الصين ضغوطها على كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم #البنتاغون إنّ دانفورد أبلغ نظيره الصيني الجنرال فانغ فينغوي خلال اللقاء الذي جرى الثلاثاء بأنّ الولايات المتحدة مستعدّة لاستخدام الخيارات العسكرية في حال فشل الدبلوماسيّة مع بيونغ يانغ.