فيديو للحظات الهروب والرعب من عملية الدهس وسط برشلونة

كشف فيديو عن لحظات الرعب والهروب بعد العملية الإرهابية التي وقعت بمنقطة سياحية، وسط مدينة #برشلونة التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات دهسا بواسطة سيارة صغيرة يستقلها أحد الإرهابيين وتبحث عنه الشرطة الإسبانية بعدما طوقت منطقة الحادث.

وذكرت الشرطة الإسبانية أن هناك عدة مصابين في " #حادث_الدهس_الكبير"، بينما طلبت خدمة الطوارئ من الناس عدم الاقتراب من المنطقة المحيطة بساحة كاتالونيا.

من جهتها، قالت خدمات الطوارئ في إقليم كاتالونيا الإسباني بعد واقعة دهس بسيارة فان في برشلونة، إنها طلبت إغلاق محطات مترو وقطار في المنطقة القريبة من شارع لاس رامبلاس في وسط المدينة.

وأوضحت الشرطة المحلية أن السيارة الفان دهست عشرات الأشخاص في منطقة سياحية مزدحمة. وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة أن الهجوم "إرهابي"، وأن منفذه الرئيسي يدعى #إدريس_أوكبير.