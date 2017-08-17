37 قتيلا في "مجزرة" بسجن في فنزويلا

قال حاكم ولاية أمازوناس في جنوب #فنزويلا ، الأربعاء، إن 37 سجينا قتلوا أثناء مداهمة قوات الأمن سجنا في الولاية الليلة الماضية.

وكثيرا ما يشكو المدافعون عن حقوق الإنسان من أن #عصابات عنيفة #تسيطر فعليا على كثير من #السجون في البلاد ويمكنها الحصول على #أسلحة آلية بل و #قنابل يدوية.

وتسعى الحكومة لبسط السيطرة على منشآت السجون بإرسال قوات خاصة من وقت لآخر لكن عادة ما يؤدي ذلك إلى #مواجهات_دامية .

وقال ليبوريو جوارولا حاكم أمازوناس على تويتر "حدثت #مجزرة " مضيفا أن 37 سجينا قتلوا.

وذكر أن المداهمة التي استهدفت سجنا في بويرتو أياكوتشو عاصمة الولاية بدأت قرب منتصف الليل.

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية، التي تتولى الاستجابة لطلبات الإعلام من الحكومة، على طلب للتعليق.

وتشهد فنزويلا واحدا من أعلى معدلات العنف في العالم وكثيرا ما يخطط السجناء لعمليات خطف وسطو من محبسهم.