أكثر من 400 قتيل في فيضانات سيراليون

ارتفع عدد قتلى #الفيضانات في #سيراليون إلى أكثر من 400 قتيل بينما ما زال أكثر من 600 آخرين مفقودين، وفق مسؤول في الصليب الأحمر.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الحاج أس سي، لصحافيين في جنيف: "أحصينا اليوم أكثر من 400 شخص قتلوا".

وكانت أرقام غير رسمية للمستشفيات قد قدرت عدد القتلى بحوالي 400 قتيل، لكن لم يتم تأكيد العدد رسمياً.

وذكر الحاج أس سي أن حكومة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تواجه أزمة "تتعدى قدرتها بكثير"، مناشداً المجتمع الدولي تقديم الدعم.

كما أضاف أن النازحين لا يزالون في العراء "لأن ليس هناك ملاجئ كافية للجميع".

وتابع أن الاستجابة إلى أزمة بدأت الاثنين تتطلب "حشد جهود الجميع".

وقال الصليب الأحمر إنه سيطلق حملة لتقديم التبرعات في وقت لاحق الجمعة.