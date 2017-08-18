إسبانيا.. مقتل 5 إرهابيين في عملية أمنية جنوب برشلونة

أصيب ستة مدنيين، إضافة إلى شرطي، بجروح، عندما دهست سيارة عدداً من المشاة على شاطئ كامبريلس على بعد 120 كلم جنوب #برشلونة قبل أن تتوقف إثر إطلاق الشرطة النار عليها، وفق ما أعلنت الحكومة المحلية.

وأتى الاعتداء في #كامبريلس بعد ساعات على اعتداء إرهابي مماثل في برشلونة أودى بحياة 13 شخصاً على الأقل وتبناه تنظيم #داعش.

وتعليقاً على اعتداء كامبريلس، قال متحدث باسم الحكومة المحلية إن أشخاصاً "يشتبه بأنهم إرهابيون كانوا يتنقلون في سيارة أودي آي 3 ويبدو أنهم دهسوا عدداً من الأشخاص قبل أن يتواجهوا مع دورية لشرطة #كاتالونيا الإقليمية لتبدأ عندها عملية إطلاق نار".

وأكدت الشرطة أنها قتلت خمسة ركاب كانوا داخل السيارة التي نفذت الاعتداء في كامبريلس، مشيرة إلى أنها تعتبر أن الاعتداء في كامبريلس "على صلة" بالاعتداء في برشلونة.

وكانت الشرطة قد أشارت في وقت سابق إلى أنها قتلت أربعة أشخاص يُشتبه بأنهم إرهابيون كانوا داخل السيارة وأنها أصابت خامساً بجروح، لتعود وتعلن لاحقاً مقتل الشخص الخامس.

وقالت الشرطة إن بعضاً من هؤلاء كان يرتدي أحزمة ناسفة، لكن كارليس بيغديمونت رئيس إقليم كاتالونيا الإسباني ذكر لمحطة (راك1) الإذاعية المحلية الجمعة أن الأحزمة الناسفة التي ارتداها مهاجمون قتلتهم الشرطة في بلدة كامبريلس بالإقليم كانت زائفة.



وأوضح بيغديمونت أن خبراء المفرقعات أكدوا الآن أن الأحزمة الناسفة كانت غير حقيقية.

وذكرت خدمات الطوارئ في كاتالونيا على تويتر أن حالة أحد الجرحى الذين أصيبوا في كامبريلس "حرجة".

وكانت شرطة كاتالونيا قد أعلنت الجمعة أنها نفذت عملية أمنية لإحباط "اعتداء إرهابي" في كامبريلس.

وكتبت على "تويتر" أن هناك "عملية للشرطة في كامبريلس (لإحباط) اعتداء ارهابي. إذا كنتم في كامبريلس لا تخرجوا".

من جهته، قال متحدث باسم الحكومة الإقليمية في كتالونيا إنه كان هناك "تبادل لإطلاق النار" على شاطئ كامبريلس.

ووفقاً لمراسل راديو محلي، تم إغلاق العديد من شوارع كامبريلس فيما تجمع الناس في المطاعم وأماكن الترفيه.

وفي شريط فيديو نشرته على الإنترنت وسيلة إعلام محلية، كان ممكناً سماع طلقات نارية عدة في المنطقة وسط صفارات إنذار الشرطة.