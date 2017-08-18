رئيس وزراء إسبانيا: هجوم برشلونة يتطلب رداً عالمياً

أكد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أن هجوم السيارة الفان الذي وقع في #برشلونة الخميس وأودى بحياة ما لا يقل عن 13 شخصاً "إرهاب" يتطلب رداً عالمياً.

وقال في مؤتمر صحافي في برشلونة: " #الحرب_ضد_الإرهاب هي اليوم الأولوية الأولى للمجتمعات الحرة والمنفتحة مثل مجتمعاتنا. إنه تهديد عالمي والرد يجب أن يكون عالمياً".

وأضاف أنه سيطالب الأحزاب السياسية الأخرى في #إسبانيا بالتأكيد من جديد على ميثاق #مكافحة_الإرهاب في البلاد.

يأتي ذلك فيما أعلنت وحدات الدفاع المدني في إسبانيا أن ضحايا الاعتداء الذي وقع في برشلونة وتبنّاه تنظيم "داعش"يتحدّرون من 18 جنسية على الأقل.

وتبين للدفاع المدني أنّ الضحايا يتحدرون من الجنسيات الآتية: الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الهولندية، الأرجنتينية، الفنزويلية، البلجيكية، الاسترالية، الهنغارية، البيروفية، الأيرلندية، اليونانية، الكوبية، المقدونية، الصينية، الإيطالية، الرومانية والجزائرية.