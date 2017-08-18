فنلندا.. قتيلان وعدة جرحى بعملية طعن في توركو

قتل شخصان وجرح عدة أشخاص، في هجوم طعن، وقع الجمعة في مدينة توركو الفنلندية.

وكانت الشرطة الفنلندية أعلنت، الجمعة، أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في مدينة #توركو، مشيرة إلى أنها اعتقلت مشتبهاً به بعد تبادل للنار معه.

وطلبت الشرطة من المواطنين البقاء بعيداً عن وسط المدينة، وذلك في رسالة عبر حسابها على تويتر. وذكرت صحيفة تورون سانومات أن شخصاً واحداً على الأقل قتل في الهجوم.

وقالت الشرطة إنها عززت قواتها في مطار العاصمة هلسنكي ومحطات القطارات بعد عملية الطعن، لكن الشرطة لم تتأكد بعد فيما إذا كان الهجوم إرهابياً، بينما تبحث عن "مشتبهين آخرين محتملين".