مجلس علماء باكستان يشيد باستضافة خادم الحرمين للحجاج

أشاد رئيس جمعية #مجلس_علماء_باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة 1300 حاج من 78 دولة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة حج هذا العام، والسماح لجميع المواطنين القطريين الذين يرغبون في الدخول من المنفذ البري لأداء #فريضة_الحج من دون التصاريح الإلكترونية، وفتح مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي على ضيافة مقامه الكريم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الشيخ طاهر الأشرفي في المقر الرئيسي لجمعية علماء باكستان بمدينة لاهور بشرق باكستان بعد صلاة الجمعة، حيث أكد أن المجتمع الإسلامي والشعب الباكستاني يقفان مع المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة في نصرة الحرمين الشريفين ضد قوى الشر التي تسعى إلى تسييس الحج، قائلاً إننا نندد بجميع الفتن الطائفية التي يسعى أعداء الإسلام لإثارتها وأعداء الحرمين الشريفين خلال موسم الحج ومحاولاتهم المستمرة لتشويه صورة الإسلام والمسلمين، موضحاً أن منع الحجاج الكرام عن أداء فريضتهم ظاهرة تحيط بموسم الحج هذا العام وتقف وراءها خطة مدروسة وضعتها قوى الشر بالتعاون مع بعض الجماعات الإرهابية والجهات الداعمة لها في الدول الإقليمية.

وأشاد الشيخ طاهر الأشرفي بالخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن بتلبية كافة الاحتياجات اللازمة لتسهيل فريضة الحج في بيئة ممتلئة بالهدوء، مع تسخير كافة الخدمات للحجاج القادمين من دولة قطر واليمن ومن جميع دول العالم بدون استثناء.

ودعا كافة الحجاج القادمين إلى بيت الله الحرام من مختلف دول العالم لاغتنام فترة تواجدهم في الحرمين الشريفين بالإكثار من العبادة وأداء فريضة الحج ومناسك العمرة وعدم الاستجابة لأي محاولات تهدف إلى تسييس الحج.