الشرطة الإسبانية: أحبطنا هجوماً كبيراً مخططاً له مسبقاً

قالت الشرطة الإسبانية الجمعة، إن الهجومين اللذين وقعا في برشلونة وكامبريلس جرى التخطيط لهما منذ فترة من قبل أشخاص في بلدة ألكانار.

وكانت ألكانار مسرحاً لانفجار وقع في منزل بعد فترة قصيرة من منتصف ليل الأربعاء في واقعة تربطها الشرطة الآن بالهجومين.

وقال قائد شرطة الإقليم خلال مؤتمر صحفي إن ثلاثة من الأشخاص الذين اعتقلوا حتى الآن فيما يتصل بالهجوم مغاربة بينما الرابع إسباني. وليس لأي منهم سجل في ممارسة أنشطة مرتبطة بالإرهاب. وتتراوح أعمارهم بين 21 و34.

وذكر أن الشرطة لم تتعرف بعد على سائق السيارة الفان الذي دهس الحشود في وسط برشلونة ثم لاذ بالفرار على قدميه.

وقال قائد الشرطة إن من المحتمل أن يكون هذا الرجل بين خمسة مشتبه بهم قتلوا بالرصاص في بلدة كامبريلس السياحية في وقت سابق يوم الجمعة لكن لم يتأكد شيء حتى الآن.

بدوره، قال المسؤول في شرطة كاتالونيا جوزيب لويس ترابيرو إن المشتبه بهم "كانوا يخططون لارتكاب اعتداء أو أكثر في برشلونة وتفجير في ألكانار ولكنهم عدلوا عن ذلك عندما لم يعثروا على المواد التي يحتاجونها لتنفيذ اعتداءات على نطاق أوسع".

وكان مصدر قضائي مطلع على التحقيقات قال الجمعة إن السلطات الإسبانية تعتقد أن ثمانية أشخاص ربما شكلوا خلية نفذت هجوم #برشلونة الخميس وخططت لاستخدام أسطوانات غاز البوتان.

وقال المسؤول بحكومة إقليم كاتالونيا، خواكيم فورن، لإذاعة محلية، إن المهاجمين ربما خططوا لاستخدام الأسطوانات في الهجوم الذي قاد خلاله مشتبه به سيارة فان ودهس المارة في شارع مزدحم.

وتلاحق قوات الأمن سائق الشاحنة الذي شوهد وهو يفر على قدميه. وقالت الشرطة إنها قتلت خمسة مهاجمين في كامبريلس إلى الجنوب من برشلونة لإحباط هجوم آخر.

وأشار فورن إلى أن "الأولوية الآن للتعرف على هوية هؤلاء لإثبات وإظهار العلاقة بين كل الضالعين في الهجمات.. أولئك الذين أخذوا السيارة الفان وأولئك الذين تمكنوا من الفرار".