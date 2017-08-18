هجوما برشلونة.. ضحايا من 34 بلداً

أعلن الدفاع المدني في كاتالونيا على موقع تويتر، الجمعة، أن ضحايا اعتداءي برشلونة وكامبريلس من 34 جنسية على الأقل.

وأوضح البيان أن الضحايا الذين بلغ عددهم 14 قتيلاً، على الأقل ومئات الجرحى وفق "حصيلة مؤقتة"، يتحدرون من جميع أنحاء العالم ولا سيما أوروبا، فضلاً عن آسيا وأميركا اللاتينية.

واستهدف هجوم إرهابي مدينة برشلونة الإسبانية، مساء الخميس، وأدى إلى مقتل 13 شخصاً وإصابة 100 آخرين دهساً، بينما استهدف آخر عدداً من المشاة على شاطئ كامبريلس على بعد 120 كلم جنوب برشلونة، وأسفر عن وفاة سيدة لاحقاً، ما يرفع حصيلة الهجومين إلى 14.