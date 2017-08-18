بعد الهجوم الدامي.. وزير خارجية فرنسا في برشلونة اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن 26 مواطناً فرنسياً أصيبوا بجروح في هجوم #برشلونة أمس الخميس وأن 11 منهم حالتهم خطيرة.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية جان إيف لودريان سيزور برشلونة في وقت لاحق اليوم الجمعة لتفقد هؤلاء الضحايا وأن القنصلية الفرنسية في برشلونة على اتصال مع السلطات الإسبانية.

ودشنت إسبانيا اليوم عملية أمنية لمكافحة الإرهاب بعد أن دهس من يشتبه أنه متطرف بسيارة فان حشوداً في برشلونة ما أسفر عن مقتل 13 شخصاً قبل أن يلوذ بالفرار فيما تعتقد الشرطة أنه واحد من سلسلة هجمات مخطط لها.