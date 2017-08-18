14 قتيلاً و130 جريحاً حصيلة هجومي برشلونة

أعلن الدفاع المدني في كاتالونيا على موقع تويتر الجمعة أن ضحايا اعتداءي برشلونة وكامبريلس من 34 جنسية على الأقل.

وأوضح البيان أن الضحايا، الذين بلغ عددهم 14 قتيلاً على الأقل ومئات الجرحى، بحسب "حصيلة مؤقتة"، يتحدرون من جميع أنحاء العالم ولا سيما أوروبا، فضلاً عن آسيا وأميركا اللاتينية.

من جهته، قال متحدث باسم خدمات الطوارئ الإسبانية، الجمعة، إن عدد المصابين في هجوم برشلونة بعد ظهر الخميس وفي هجوم منفصل في بلدة كامبريلس الكاتالونية السياحية وصل إلى 130 شخصاً.



وأشار المتحدث إلى أن 17 من المصابين في حالة حرجة و30 في حالة خطيرة.