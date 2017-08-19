الأمم المتحدة تحتفل باليوم الإنساني العالمي في ميدان تايمز سكوير

احتفلت منظمة الامم المتحدة في ميدان تايمز سكوير في #نيويورك مساء الجمعة، باليوم الإنساني العالمي، في وقت يحتاج فيه أكثر من 142 مليون شخص في عالمنا للمعونات الانسانية الماسة، ويتشرد أكثر من 65 مليون، في نحو أربعين دولة في العالم.

"أنا لست هدفا" هذا كان شعار الاحتفال السنوي في ميدان تايمز سكوير في نيويورك باليوم الإنساني العالمي، وسببه هو أن اثنين وتسعين في المئة من القتلى في النزاعات المسلحة في عالمنا اليوم هم من المدنيين، مثلي ومثلك، لا من العسكريين.

وشاركت المملكة العربية السعودية في فعاليات اليوم الإنساني العالمي، ممثلة بالدكتور عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية، بعد اجتماعه والسفير عبدالله المعلمي بالأمين العام أنطونيو غيتيريس.

ويقول عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك #سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية إن جهود المملكة الانسانية لصالح ولنصرة الأطفال في اليمن، انتقصت منها مقالة نشرتها مجلة "فورين بولسي" مدعية حصولها على تقرير مسرب من مكتب #فرجينيا_غامبا، وكيلة الأمين العام لشؤون الأطفال في النزاعات المسلحة، يتهم التحالف بارتكاب انتهاكات ضد أطفال اليمن، على حد قول المجلة.

حصلت "العربية" على نص رسالة غير معلنة وجهتها وكيلة الأمين العام فرجينيا غامبا الى مجلس الامن تفند فيها مزاعم المجلة وتؤكد ان التقرير السنوي لم ينته إعداده بعد وان الكلمة الأخيرة في محتواه متروكة للامين العام نفسه.

مشاركة المملكة بهذا المستوى الرفيع في اليوم الإنساني العالمي تؤكد على مدى الأهمية التي تمنحها المملكة لنشاطاتها الانسانية، والتي لا تشمل #اليمنَ وحسب، بل العديدَ من الازمات الانسانية في عالمنا.