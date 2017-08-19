توقيف 5 أشخاص بعد حادثة الطعن في فنلندا

أعلنت #الشرطة_الفنلندية توقيف خمسة أشخاص بشقة في توركو ليل الجمعة- السبت في إطار التحقيق في عملية #طعن أدت إلى مقتل شخصين.

وأطلقت الشرطة النار وأصابت مشتبهاً به كان يحمل سكيناً، واعتقلته بعد دقائق على عملية طعن في ساحة سوق توركو الواقعة على بعد نحو 140 كلم من العاصمة هلسنكي. وذكرت الشرطة السبت ارتفاع عدد الجرحى من ستة إلى ثمانية.

من جهته، قال مدير مكتب التحقيقات الوطني، ماركوس لين، لوكالة فرانس برس، إنه "تم تنفيذ عملية مداهمة ولدينا الآن ستة مشتبه بهم موقوفون، هم المشتبه به الرئيسي وخمسة آخرون".

وتابع: "نحقق في دور هؤلاء الخمسة لكننا لسنا متأكدين مما إذا كانوا على علاقة (بالاعتداء) سنستجوبهم، وبعد ذلك يمكننا الإدلاء بالمزيد، لكنهم كانوا على اتصال بالمشتبه به الرئيسي".

وتم إغلاق وسط توركو عقب الاعتداء الذي وقع عند الساعة 16.00 (13.00 بتوقيت غرينتش). وأعيد فتح المنطقة بعد ساعات.

كما شددت السلطات الإجراءات الأمنية في المطارات ومحطات القطارات، ونشرت أعداداً إضافية من رجال الشرطة في الشوارع.

ورفعت وكالة الاستخبارات والأمن في حزيران/يونيو الماضي مستوى التهديد الإرهابي من "منخفض" إلى "مرتفع"، وهي الدرجة الثانية على مقياس من أربع درجات.

وقالت الوكالة إن معلومات وصلتها عن "مخططات لشن هجمات أكثر خطورة متعلقة بالإرهاب في #فنلندا ".