فنلندا: المشتبه به في تنفيذ الطعن مغربي استهدف النساء

أفادت الشرطة الفنلندية، السبت، بأن المغربي المشتبه به بقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بعملية طعن في #فنلندا كان طالب لجوء استهدف النساء في اعتدائه.

وقالت مديرة المكتب الوطني للتحقيقات في فنلندا، كريستا غانروث، للصحافيين: "نعتقد أن المهاجم استهدف النساء تحديداً، وأن الرجال أصيبوا بعدما حاولوا الدفاع عن النساء".

وأعلنت الشرطة أن امرأتين فنلنديتين قتلتا في اعتداء الجمعة، مشيرة إلى أن معظم الجرحى الثمانية هم نساء.

وصرحت غانروث أن "رجلاً أصيب أثناء محاولته مساعدة أحد الضحايا، فيما حاول آخر السيطرة على المهاجم".

وأعلنت السلطات أن بين الجرحى ثلاثة رجال هم إيطالي وبريطاني وسويدي.

وأطلقت الشرطة النار على المشتبه به الذي كان يحمل سكيناً وأصابته بجروح، حيث اعتقلته بعد دقائق من عملية الطعن التي وقعت بعد الظهر في ساحة سوق توركو المزدحم جنوب غربي فنلندا.

وعرفت الشرطة المهاجم على أنه مغربي يبلغ من العمر 18 عاماً، لافتة إلى أنه وصل إلى فنلندا مطلع العام 2016 حيث قدم طلباً للجوء.