ميركل لأردوغان: لا تتدخل في شؤون ألمانيا الداخلية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، أن #برلين طلبت من الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان "عدم التدخل" في الحملة الانتخابية الألمانية، بعد أن دعا الأتراك المجنسين في #ألمانيا إلى عدم التصويت لحزبي الائتلاف الحاكم.

وقال المتحدث ستيفن شيبرت عبر "تويتر": "ننتظر من الحكومات الأجنبية عدم التدخل في شؤوننا الداخلية" وذلك رداً "على التصريحات الأخيرة للرئيس أردوغان" الذي حض #أتراك_ألمانيا على عدم التصويت لحزبي الائتلاف الحكومي ولا لحزب الخضر.

وفي وقت سابق، وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال بدعوة الرئيس التركي أتراك ألمانيا إلى عدم منح أصواتهم للاتحاد المسيحي الديموقراطي ولا للحزب الاشتراكي الديموقراطي ولا للخضر في الانتخابات المقبلة، معتبراً أنه "تدخل في الحملة الانتخابية".

وقال غابريال المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي، في مقابلة مع صحف محلية: "إنه تدخل استثنائي في سيادة بلادنا"، مضيفاً: "تدخل أردوغان هذا في الحملة الانتخابية يظهر أنه يريد تحريض الناس ضد بعضها البعض" قبل انتخابات 24 سبتمبر/أيلول.

وحث غابريال الألمان على الرد من خلال تحقيق نسبة مشاركة عالية في الانتخابات والتصويت للأحزاب التي تدعم الديموقراطية.

يذكر أن التوترات زادت في الأشهر الأخيرة بين ألمانيا وتركيا، في إحدى أشد الأزمات من سنين بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.