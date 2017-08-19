مقتل 23 وإصابة 64 في حادث قطار شمال الهند

قتل 23 شخصاً وأصيب 64 آخرون بجروح، السبت، إثر خروج قطار عن سكته في ولاية أوتار برادش في شمال الهند، وفق ما أفاد مسؤول رفيع.

وقال مسؤول مدني في الولاية في موقع الحادث إن "23 شخصاً قتلوا وأصيب 64 آخرون في الحادث. عمليات الانقاذ والاغاثة مستمرة".

وكانت حصيلة أولية للحادث لمسؤول صحي في الولاية أشارت الى مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات.

وقال متحدث باسم سكك حديد الهند في وقت سابق، إن خمس عربات خرجت عن السكة مساء السبت.

وأظهرت الصور أشخاصاً يتسلقون العربات ويحاولون إخراج الركاب العالقين. والحادث هو الأخير الذي يقع في الولاية الأكثر اكتظاظاً في الهند بعد أسبوع من وفاة عشرات الأطفال في مستشفى بسبب من نقص الأكسجين.

ولا يزال القطار وسيلة النقل الرئيسية للمسافات البعيدة في البلاد مترامية الأطراف، لكن الحوادث تتكرر على الشبكة.

وقبل أقل من سنة قتل 146 شخصاً في حادث مماثل في أوتار برادش.

وأفاد تقرير حكومي في 2012، أن نحو 15 ألف شخص يقتلون سنوياً في حوادث قطارات في الهند، ووصف هذه الحصيلة بأنها "مجزرة" سنوية.