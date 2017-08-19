17 هجوماً و364 قتيلاً..حصيلة عامين من الإرهاب في أوروبا

بالهجمات الأخيرة التي ضربت #إسبانيا مساء الخميس تكون أوروبا قد فقدت 364 قتيلاً ومئات الجرحى في سلسلة #العمليات_الإرهابية التي ضربت مختلف الدول الأوروبية خلال العامين الأخيرين، وهي عمليات كبدت الأوروبيين أيضاً خسائر مادية كبيرة وأحدثت خراباً في العديد من المواقع التاريخية المهمة والرموز اللافتة للبلاد.

وانتهت هجمات #برشلونة الإرهابية مساء الخميس بمقتل 14 شخصاً وإصابة أكثر من 120 آخرين عندما هاجمت سيارة شحن متوسطة الحجم حشداً كبيراً من المارة والمتسوقين والسياح في منطقة مكتظة بوسط برشلونة، فيما قالت الشرطة الإسبانية إنها أحبطت هجوماً أكبر كاد يودي بعدد أكبر من القتلى والجرحى، وقتلت بعد ذلك بفترة وجيزة 5 أشخاص يُشتبه في أنهم إرهابيون يستعدون لتنفيذ #هجمات.

وبحسب تقرير لجريدة "ديلي ميل" البريطانية فإن القارة الأوروبية سجلت في عامين 17 هجوماً إرهابياً، بما فيها هجوم برشلونة، وحصدت هذه الهجمات في مجملها 364 شخصاً، إضافة الى مئات آخرين من الجرحى، وعشرات العائلات التي باتت مقطعة الأوصال حزينة لفقد أو إصابة أحد أفرادها.

وتقول الصحيفة إن العالم يخرج مصدوماً في أعقاب كل هجوم دموي يتعرض له الأوروبيون، فيما تغرق الشوارع بفرق الانقاذ والطوارئ وقوات الأمن، ويبدأ شهود العيان بعد كل مرة في سرد الروايات والقصص عما واجهوه في دقائق الموت التي أفلتوا منها، أما الآخرون فيطلقون حملات لمساعدة #الضحايا وتقديم المعونة والغوث لهم، وحملات أخرى لمحاولة العثور على #المفقودين ومواساة ذويهم.

لكن الصحيفة البريطانية تؤكد أن العمليات الإرهابية الـ16 التي ضربت القارة الأوروبية لم تنجح مطلقاً في تحقيق أهدافها، وهو أن يترك الناس حياتهم الطبيعية، ففي أعقاب كل عملية يعود الناس أقوى من ذي قبل، وأكثر رغبة بمكافحة #الإرهاب ومواصلة الحياة، على حد تعبير الصحيفة.

وكانت منظمة "يوروبول"، وهي منظمة أوروبية مختصة بمساعدة دول #الاتحاد_الأوروبي الـ28 على مكافحة الجريمة والارهاب، كانت قد أصدرت تحذيراً للسياح البريطانيين في أعقاب هجمات برشلونة قالت فيه إن "البريطانيين يواجهون التهديد الأخطر منذ عقود وأجيال"، ودعت البريطانيين بشكل خاص إلى توخي الحيطة والحذر، وقالت إن هجمات أخرى مشابهة لما حدث في برشلونة لا تزال محتملة.

وفيما يلي قائمة بالهجمات الـ16 الرئيسية التي ضربت أوروبا خلال عامين:

1- هجوم إرهابي في باريس يوم 13 نوفمبر 2015.

2- هجوم استهدف مطار بروكسل في بلجيكا يوم 22 مارس 2016.

3- هجوم مسلح استهدف ضابط شرطة وزميله في باريس في 13 يونيو 2016.

4- هجوم نيس في فرنسا (دهس بشاحنة) يوم 14 يوليو 2016.

5- هجوم ميونيخ في ألمانيا يوم 22 يوليو 2016.

6- هجوم انتحاري استهدف مهرجانا موسيقيا في بافاريا/ ألمانيا يوم 24 يوليو 2016.

7- هجوم نورماندي الذي استهدف كنيسة في شمال فرنسا يوم 26 يوليو 2016.

8- هجوم برلين (دهس بالشاحنة) استهدف سوق "الكريسماس" في العاصمة الألمانية يوم 19 ديسمبر 2016.

9- متحف اللوفر في باريس يوم 3 فبراير 2017، واستهدف الهجوم رجال الشرطة الذين يحرسون المتحف الشهير في العاصمة الفرنسية.

10- هجوم مطار أورلي في باريس يوم 18 مارس 2017.

11- حادث الدهس الذي استهدف "ويستمنستر بريدج" في العاصمة البريطانية لندن يوم 22 مارس 2017.

12- حادث دهس في استوكهولم بالسويد يوم 7 إبريل 2017.

13- الهجوم الانتحاري في مسرح "مانشستر أرينا" بمدينة مانشستر البريطانية يوم 22 مايو 2017.

14- الهجوم على "لندن بريدج" في العاصمة البريطانية يوم 3 يونيو 2017.

15- هجوم بالدهس في مدينة برشلونة الإسبانية يوم 17 أغسطس 2017.

16- هجوم مدينة كامبريلس الاسبانية يوم 18 أغسطس 2017.

17- هجوم بسكين في سوق بمدينة توركو الفنلندية 18 أغسطس 2017.