أردوغان لوزير الخارجية الألماني: التزم حدودك

دعا الرئيس التركي #رجب_طيب_أردوغان، السبت، وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال إلى "التزام حدوده"، إثر قيام الأخير بانتقاد دعوة #الرئيس_التركي الأتراك المجنسين في #ألمانيا الى عدم انتخاب ثلاثة أحزاب رئيسية في البلاد.

وقال أردوغان في خطاب متلفز شن فيه هجوماً شخصياً على الوزير الألماني: "إنه لا يلتزم حدوده! من أنت لتخاطب رئيس تركيا بهذه الطريقة؟ التزم حدودك! إنه يحاول إعطاءنا درساً.... منذ متى تتعاطى السياسة؟ كم تبلغ من العمر؟"

وتأتي تصريحات أرودغان السبت غداة دعوته الأتراك المجنسين في ألمانيا إلى عدم منح أصواتهم لحزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي الذي تتزعمه المستشارة الالمانية #انجيلا_ميركل، ولا للحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي ينتمي إليه وزير الخارجية الألماني #سيغمار_غابريال، ولا لحزب الخضر، واصفاً هذه الاحزاب بأنها "عدوة لتركيا".

ورد وزير الخارجية الألماني على هذا الكلام بحزم واصفاً تصريحات أردوغان بأنها "تدخل استثنائي في سيادة بلادنا".

وتضم الجالية التركية في ألمانيا نحو 3 ملايين نسمة وهي الأكبر في العالم. ويحمل 1.2 مليون من أفرادها الجنسية الألمانية ما يتيح لهم التصويت في الانتخابات التشريعية المقررة في 24 سبتمبر/أيلول.