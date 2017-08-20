انزلاق طائرة بمطار الخرطوم بسبب أمطار غزيزة

أدت #الأمطار التي هطلت بغزارة في العاصمة #الخرطوم، السبت، إلى #إغلاق_مطار_الخرطوم الدولي أمام حركة الملاحة لساعات وتحويل بعض الرحلات إلى مطارات أخرى.

وكشفت صحف الخرطوم الصادرة، الأحد، أن مياه الأمطار تسببت في #انزلاق إحدى طائرات شركة أجنحة الشام السورية من مدرج مطار الخرطوم الدولي صباح السبت، فيما تم إجلاء الركاب منها من دون وقوع خسائر.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إن طائرة من طراز ايرباص 320 تابعة لشركة أجنحة الشام قادمة من سوريا وتقل على متنها 130 راكبا انحرفت عن مسارها بمدرج مطار الخرطوم فجر السبت دون وقوع إصابات.

وشهدت الخرطوم هطول أمطار غزيرة استمرت لأكثر من 4 ساعات.