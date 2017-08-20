بعثة دولية بالخرطوم لمراجعة نظم مكافحة تمويل الإرهاب

وصل إلى #الخرطوم أمس، السبت، وفد من الصندوق الدولي لتطوير نظام #مكافحة_غسيل_الأموال و #تمويل_الإرهاب.

وقال مدير وحدة التحريات المالية، حيدر عباس في تصريحات صحفية إن الصندوق خصص 500 ألف دولار للسودان بغرض تطوير نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن البعثة تستهدف البنك المركزي ووحدة المعلومات المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تقديم التدريب وبناء القدرات وتطوير التحليل الاستراتيجي وتحديث الأدلة الإرشادية واللوائح المنظمة للعمل ومتابعة مراحل التقييم الوطني للمخاطر إلى جانب تحديث اللوائح والمنشورات الصادرة من بنك السودان وبناء قدرات العاملين في الرقابة المصرفية وتطوير آليات الرقابة.

وتعد زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للسودان الزيارة رقم 10 وتضم خبراء من دول أستراليا وإيرلندا وكندا ولبنان.

وفي أكتوبر 2015 قررت مجموعة العمل الدولية إزالة اسم #السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في نظام غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.