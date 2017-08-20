العثور على حطام مدمرة أميركية حملت قنبلة هيروشيما

أعلن باحثون السبت أنهم عثروا على حطام #المدمرة_الأميركية "يو اس اس انديانابوليس" التي اصيبت خلال #الحرب_العالمية_الثانية بطوربيد أطلقته غواصة يابانية مما أدى لغرقها في دقائق قبل أن يتسنى للبحرية الأميركية تحديد مكانها الذي ظل مجهولا طيلة 72 عاماً.

وقال رجل الأعمال الخيرية الملياردير بول آلن الذي قاد فريقا مدنيا للبحث عن السفينة الحربية المفقودة إن الفريق عثر على الحطام في بحر #الفلبين على عمق 5,5 كلم.

وأصيبت السفينة الأميركية بالطوربيد الياباني قبيل أيام من انتهاء الحرب العالمية الثانية بعيد إنجازها مهمة سرية تمثلت بنقل أجزاء من #القنبلة_الذرية الذي أسقطتها #الولايات_المتحدة على #هيروشيما.

وغرقت المدمرة في غضون 12 دقيقة فقط من إصابتها بالطوربيد أي قبل أن تتمكن من إرسال نداء استغاثة أو أن تنشر معدات الإنقاذ، بحسب أرشيف البحرية الأميركية.

وكان على متن المدمرة لحظة غرقها 1196 بحارا تمكن حوالى 800 منهم من مغادرتها قبل غرقها لكن غالبية هؤلاء لم تكتب لهم النجاة بعدما أمضوا أياما عديدة في مياه تكثر فيها اسماك القرش، فلقي حوالى ثلثاهم مصرعهم إما غرقا أو نتيجة الجفاف أو فريسة أسماك القرش، ولم ينج في النهاية إلا 316 بحارا.

ومن أصل هؤلاء الناجين لا يزال 22 على قيد الحياة، بحسب البحرية الأميركية.

واعتبر آلن أن العثور على حطام السفينة هو "تكريم لرجالها الشجعان وعائلاتهم".