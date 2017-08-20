عملية بحث واسعة عن المشتبه به في هجومي إسبانيا

أعلنت شرطة #كاتالونيا أنها بدأت عصر السبت تنفيذ "عملية أمنية كبيرة" في سائر أنحاء الإقليم الواقع في شمال شرق #إسبانيا حيث لا تزال السلطات تبحث عن أحد أفراد #الخلية_الإرهابية التي ارتكبت اعتداءي #برشلونة و #كامبريلس.

وقالت شرطة الإقليم في تغريدة على موقع "تويتر": "عملية أمنية كبيرة في سائر أنحاء الإقليم"، داعية السكان إلى عدم نشر أي معلومة تتعلق بحواجز التفتيش التي باشرت بنصبها على الطرقات وذلك لدواع أمنية".

من جهته أوضح متحدث باسم الشرطة الكاتالونية أن العملية الأمنية مرتبطة بالاعتداءين اللذين أوقعا 14 قتيلاً عصر الخميس وفجر الجمعة، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات الإسبانية أعلنت السبت أنها "فككت" الخلية التي ارتكبت اعتداءي برشلونة وكامبريلس اللذين تبناهما تنظيم "داعش" لكنها ما زالت تبحث عن مشتبه به واحد لا يزال هارباً وهو المغربي #يونس_أبو_يعقوب (22 عاماً) الذي نشرت صورته.

وبعدما تبنى تنظيم #داعش اعتداء برشلونة الذي أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة أكثر من 120 الخميس، أعلن السبت أيضاً مسؤوليته عن هجوم كامبريلس (جنوب البلاد) الذي قتل فيه فجر الجمعة شخص وأصيب 6 آخرون بجروح.

وبحسب السلطات فإن الخلية التي نفذت الاعتداءين ضمت 12 شخصاً، خمسة منهم نفذوا اعتداء كامبريلس حيث قتلتهم الشرطة جميعاً، وسادس قتل في انفجار عرضي في منزل كانت الخلية تستخدمه في ألكنار (200 كلم جنوب برشلونة) وسابع يعتقد أنه قتل معه، والأربعة الموقوفون والمطلوب الذي ما زال هارباً.