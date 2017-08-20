فنلندا.. تفتيش مبانٍ جديدة في تحقيق حول حادث الطعن

قالت #الشرطة_الفنلندية، اليوم الأحد، إنها فتشت المزيد من المباني في مدينة توركو خلال تحقيقاتها في أول حادث في البلاد يشتبه أن متشددا نفذه لكنها لم تقم بأي عمليات اعتقال جديدة.

وتم اعتقال طالب لجوء مغربي يبلغ من العمر 18 عاما يوم الجمعة بتهمة قتل امرأتين في هجوم بسكين وإصابة ثمانية آخرين بينهم ست نساء.

وقالت الشرطة في بيان إنها لم تتمكن حتى الآن من التحقيق مع المشتبه به الأساسي بسبب امتناعه عن الحديث. وقال البيان إن أربعة رجال مغاربة آخرين تم احتجازهم للاشتباه بصلتهم بالهجوم، لكن لم يتضح بعد الدور الذي لعبه هؤلاء في الهجوم.