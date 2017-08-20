فيديو.. سيارة برشلونة القاتلة تنطلق بسرعة الصاروخ

كشف مقطع فيديو جديد، الأحد، السرعة الهائلة التي كانت تنطلق بها السيارة الفان البيضاء التي نفذت عملية #دهس في مدينة #برشلونة الإسبانية، الخميس، وأسفرت عن سقوط 13 قتيلا.

والتقط المقطع من داخل متجر في الدور الأرضي، بشارع لاس رامبلاس، حيث شوهدت السيارة المهاجمة عبر النافذة تمرق بسرعة البرق.

والتقطت كاميرات المراقبة خارج المبنى، مشاهد المارة وهم يفرون مذعورين من #السيارة القاتلة المتجهة نحوهم على رصيف المشاة.

وبلغ عدد #الضحايا، وهم من 34 دولة، في هجوم برشلونة بعد ظهر الخميس وفي هجوم منفصل في بلدة #كامبريلس الكاتالونية السياحية 13 قتيلا و130 مصابا، العشرات منهم في حالة حرجة.