بيونغ يانغ تحذر من مناورات سيول وواشنطن: زيت على النار

حذرت #كوريا_الشمالية #الولايات_المتحدة، الأحد، من أنها "تصب الزيت على النار" من خلال المناورات العسكرية المقرر أن تبدأ الاثنين مع سيول، فيما بلغ التوتر بين واشنطن وبيونغ يانع ذروته.

واختبرت #بيونغ_يانغ صاروخين باليستيين عابرين للقارات في تموز/يوليو. وردا على ذلك، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب "بالنار والغضب".

وعلى ذلك، ردت بيونغ يانغ متوعدة بإطلاق رشقات من الصواريخ على جزيرة #غوام الأميركية في المحيط الهادئ، ثم أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون أنه سيجمد هذا المشروع، لكنه حذر من أن مصيره يتوقف على سلوك واشنطن.

وتبدأ سيول وواشنطن، الاثنين، مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة التي سيتدرب خلالها عشرات آلاف الجنود على حماية كوريا الجنوبية من هجوم كوري شمالي.

وترى بيونغ يانغ أن هذه المناورات هي محاكاة استفزازية لاجتياح أراضيها. وفي كل سنة تلوح برد عسكري.

وجاء في افتتاحية الأحد لصحيفة "رودونغ سينمون" الناطقة باسم النظام، أن "هذه #المناورات_المشتركة هي التعبير الأكثر وضوحا لعدائهما حيالنا، ولا يضمن أحد ألا تتطور هذه المناورة إلى معارك حقيقية".

وأضافت أن "المناورات العسكرية المشتركة هي بمثابة صب الزيت على النار، وستزيد من خطورة الوضع في شبه الجزيرة".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المناورات المشتركة، التي ترقى إلى حجم مناورات عام 1967، ستجرى في موعدها المحدد.

ورفضت أن تقول ما إذا كان المسؤولون سيقلصون من حجمها، حرصا على التهدئة. لكن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت عن مشاركة 17.500 جندي، وهذا ما يعد خفضا بالمقارنة مع مشاركة 25 ألفا من مشاة البحرية الأميركية في مناورات 2016.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن سول وواشنطن تدرسان إمكانية توسيع مشروعهما الأساسي من خلال نشر حاملتي طائرات قرب شبه الجزيرة في إطار هذه المناورات.

وفي المقابل، رأى الجنرال جونغ كيونغ-دو رئيس أركان الجيوش، أن الوضع الراهن "أخطر من أي وقت مضى". وحذر بيونغ يانغ من أنها تعرض نفسها لعمليات انتقامية غير مسبوقة إذا ما شنت هجوما.

وقال: "إذا قام العدو باستفزاز، فسيتخذ جيشنا تدابير انتقامية قوية وحازمة تجعله يندم".