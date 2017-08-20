معارضة إسرائيلية: عباس اقترح استئناف التنسيق الأمني

قال وفد من حزب #ميرتس الإسرائيلي اليساري إن الرئيس الفلسطيني محمود #عباس أبلغ مشرعين بالمعارضة #الإسرائيلية اليوم الأحد أنه اقترح استئناف #التنسيق_الأمني مع الاحتلال بعد تعليق استمر نحو شهر لكن الحكومة الإسرائيلية لم ترد على مبادرته.



وأوقف الرئيس الفلسطيني التنسيق الأمني في 21 يوليو/تموز مطالبا إسرائيل بإزالة أجهزة كشف المعادن التي نصبتها قوات الاحتلال خارج الحرم القدسي بعد أحداث المسجد الأقصى الأخيرة.

وجاء في بيان من المشرعين أن عباس أبلغ وفدا زائرا من حزب ميرتس أن السلطة الفلسطينية حاولت مؤخرا الاتصال بهم في محاولة لاستئناف بعض من أوجه التعاون.

ونقل البيان عن عباس قوله إنه لم يتلق ردا مما حال دون إحراز تقدم في مجال تحسين العلاقات.

وقال مساعد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عدم نشر اسمه في تصريح لرويترز "التصريحات المزعومة هي ببساطة غير صحيحة". ورفض المصدر الإسهاب مشيرا إلى سياسة عدم نشر تفاصيل الاتصالات الأمنية مع الفلسطينيين.

ورغم تعثر مفاوضات السلام يرى الطرفان أن التنسيق الأمني وسيلة لخفض حدة العنف في الضفة الغربية المحتلة.

ووسط الاحتجاجات بشأن بوابات كشف المعادن عند الحرم القدسي قتلت إسرائيل أربعة من الفلسطينيين وطعن فلسطيني ثلاثة إسرائيليين حتى الموت.

وجاء في بيان حزب ميرتس أن عباس قال اليوم الأحد إن السلطة الفلسطينية "ضاعفت الرقابة على المنطقة منذ مقتل الشرطيين الإسرائيليين".