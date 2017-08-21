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الكشف عن هوية المشتبه بتنفيذه اعتداء الطعن بفنلندا

المصدر: هلسنكي – فرانس برس
من موقع عملية الطعن بمدينة توركو الفنلندية
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كشفت وثائق #محكمة_فنلندية الاثنين هوية المشتبه بتنفيذه #اعتداء_بالطعن أسفر عن مقتل شخصين في #توركو وإصابة 8 بجروح وقالت إن اسمه #عبدالرحمن_مشكاح ويبلغ من العمر 18 عاما، بدون أن تحدد جنسيته.

وكانت الشرطة أفادت أن المشتبه به هو طالب لجوء #مغربي استهدف النساء في #عملية_الطعن التي وقعت في سوق بمدينة توركو في جنوب غرب البلاد، فيما يتم التحقيق فيه على أنه أول اعتداء " #إرهابي " يضرب الدولة الهادئة في شمال أوروبا.

وأفاد مكتب التحقيق الوطني أن مشكاح، الذي أصابته الشرطة بطلق ناري في الفخذ عندما اعتقلته بعد دقائق من هجومه، سيمثل أمام محكمة مقاطعة توركو الثلاثاء عبر اتصال بالفيديو بواسطة الانترنت، بعدما كان يفترض أن تعقد الجلسة الاثنين.

وستطلب الشرطة من المحكمة إبقاءه موقوفا للاشتباه بتنفيذه عمليتي قتل وثماني محاولات قتل بدافع "الإرهاب".

وستطلب الشرطة كذلك الاستمرار في اعتقال أربعة مواطنين مغاربة آخرين، تم توقيفهم أثناء عمليات دهم استهدفت مبنى في توركو ومركزا لإيواء اللاجئين بعد ساعات فقط من وقوع الاعتداء.

وأكد بيان مكتب التحقيق الوطني "يشتبه بأنهم شاركوا في عمليات ومحاولات القتل التي ارتكبت بنية الإرهاب. إنهم ينفون أن يكونوا تورطوا في الجرائم".

كلمات دالّة

#محكمة فنلندية, #اعتداء بالطعن, #توركو, #عبدالرحمن مشكاح, #مغربي, #عملية الطعن, #إرهابي

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