فيديو.. سيارة تدهس ركاب حافلات في مرسيليا

رصد مقطع فيديو، الاثنين، لحظة دهس قائد سيارة لركاب محطة حافلات في مدينة مرسيليا الفرنسية، ضمن هجوم شمل أيضا محطة حافلات أخرى على مسافر قريبة، ما أسفر عن مصرع امرأة وسقوط جرحى.

وأعلن مدعي الجمهورية في مرسيليا، كزافييه تارابو، أن العمل المتعمد لشاب صدم بسيارته صباح الاثنين، موقفين للحافلات في مرسيليا بجنوب فرنسا، ما أسفر عن سقوط قتيل وجريح، ليس عملا إرهابيا، مؤكدا أن "التحقيق يتجه إلى فرضية الاضطراب النفسي".

وقال تارابو لوكالة فرانس برس "ليس هناك أي شيء يسمح حاليا بوصف هذا العمل بأنه عمل إرهابي". وأضاف "عثرنا معه على رسالة على صلة بمستشفى للطب النفسي، ونتجه إلى هذه الفرضية".

واعتقلت الشرطة بعدها شخصا كان داخل السيارة المذكورة في منطقة فيو-بور في قلب المدينة الفرنسية على ساحل البحر المتوسط.

وقالت مصادر في الشرطة "في الوقت الراهن ليس لدينا معلومات عن دوافع هذا الشخص". وأضافت أنها لا تزال تتعامل مع الواقعة، ونصحت الناس بالابتعاد عن المنطقة.

في حين أفاد مراسل "العربية" أن حادثي الدهس في مرسيليا حصلا في الدائرتين الحادية عشرة والثالثة عشرة.

وأوضح جوليان رافييه، عمدة الدائرتين الحادية عشرة والثانية عشرة لقناة "بي ام اف تي في" أن القتيلة امرأة في الأربعينات كانت تنتظر بمفردها في الموقف.

وفي التفاصيل، صدم السائق محطة حافلات في حوالي الساعة 8:15 صباحا بالتوقيت المحلي (0615 بتوقيت جرينتش) في الحي الثالث عشر في الجزء الشمالي الأكثر فقرا من المدينة قبل أن يصدم محطة حافلات أخرى بعد ذلك بساعة في الحي الحادي عشر على بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب.

وبعد دقائق اعترضت الشرطة السيارة المذكورة في الميناء القديم للمدينة الواقعة على ساحل المتوسط واعتقلت سائقها.

وأفاد صحافيون لوكاتلة فرانس برس في المكان انه تم اغلاق منطقة الميناء القديم وانتشر فيها عدد كبير من الشرطيين وعناصر الاطفاء والعسكريين.

ويبدو ان سائق السيارة المعتقل (35 عاما) لا يتحدر من مرسيليا. وتتولى الشرطة القضائية في كل من مرسيليا وليون التحقيق في الحادث.

وتأتي الواقعة فيما تتعقب الشرطة الإسبانية يونس أبو يعقوب البالغ من العمر 22 عاماً، الذي دهس حشدا في برشلونة بسيارة فان يوم الخميس، والذي ترجح بعض المصادر في الشرطة الإسبانية أن يكون فر إلى فرنسا.