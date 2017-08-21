لبنان.. "صقر عرسال" الداعشي في قبضة المخابرات

قالت مخابرات الجيش اللبناني إنها أوقفت في عملية أمنية داخل بلدة عرسال # صقر_عرسال المتهم بتحضير عمل أمني إرهابي في عرسال.

وصقر عرسال بحسب المعلومات هو المسؤول الأمني الداعشي السوري #باسل_عبد_القادر الملقب بـ"أبو أنس السحلي" أو "صقر عرسال"، في وادي الأرنب - عرسال.

وكان عبد القادر قد شارك في الاعتداءات على الجيش اللبناني قبل 3 سنوات، كما اعترف بمشاركته في الهجوم على مراكز الجيش وخطف وقتل عسكريين.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن #عبد_القادر هو المسؤول عن عمليات أمنية وخطف واغتيالات حصلت في عرسال في الأعوام الثلاثة الماضية. ويُعتبر إلقاء القبض على باسل عبد القادر صيدا ثمينا للمخابرات، كونه يمتلك معلومات تتعلق بملفّات حساسة.