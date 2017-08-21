تعيين مفاوض متشدد سفيرا لموسكو في واشنطن

عين الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين الاثنين نائب وزير الخارجية اناتولي انتونوف سفيرا جديدا في #الولايات_المتحدة خلفا لسيرغي كيسلياك.

وأعلن #الكرملين في بيان "عين أناتولي انتونوف بمرسوم رئاسي سفيرا لروسيا في الولايات المتحدة".

وقد وصلت العلاقات بين #واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوياتها بسبب قضية الاتهامات لروسيا بالتدخل في حملة #الانتخابات_الرئاسية_الأميركية في 2016.

وكان كيسلياك محور هذه الاتهامات بسبب اجتماعات عقدها مع مساعدين بارزين في حملة ترمب خلال السباق الانتخابي.

وانتونوف (62 عاما) يشغل منصب نائب وزير الخارجية منذ كانون الأول/ديسمبر وسبق ان تولى منصب نائب لوزير الدفاع.

ويعرف عنه بأنه متشدد ومفاوض صعب وخصوصا في مسائل الحد من الأسلحة، مع الولايات المتحدة.