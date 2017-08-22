إسبانيا.. التحقيق الدولي في خلية برشلونة لا يزال مفتوحا

قالت الشرطة #الإسبانية إن إطلاق الشرطة النار على #المشتبه بأنه المهاجم الذي قتل 14 شخصا في #برشلونة يعني أن كل المشتبه بهم الاثني عشر الذين حددتهم الشرطة إما قتلوا أو اعتقلوا لكن العملية ما تزال جارية بما في ذلك على المستوى الدولي.

وقال جوسيب لويس ترابيرو رئيس شرطة كتالونيا للصحفيين بعدما أكد مسؤولون إن الشرطة قتلت في وقت سابق اليوم المشتبه به يونس أبو يعقوب اليوم: "الاثنا عشر اسما التي نشير لها دائما إما في أيدي النظام القضائي أو للأسف قتلوا نتيجة أعمالهم".

وأضاف "لكننا قلنا إننا نفتح نطاق العلاقات (المتعلق بالخلية) على الساحة الدولية وسيتطور هذا الأمر في الأسابيع المقبلة".

