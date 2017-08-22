الجيش اللبناني يهاجم آخر مواقع داعش في جرود القاع

أعلن #الجيش_اللبناني أنه بدأ بالهجوم على آخر مواقع تنظيم #داعش في جرود #القاع بعد السيطرة على الكيف والكهف.

ويتبقى أمام وحدات الجيش تلة مدق أول وثاني حتى تصل إلى الحدود السورية من جهة القاع.

وذكر مراسل "الحدث" أن عناصر "داعش" يفرّون بأعداد كبيرة نحو جرود قارة في #سوريا، فيما يتقدم الجيش اللبناني بسرعة نحو مراكز التنظيم باتجاه الحدود.

وأعلن الجيش اللبناني، فجر السبت، إطلاق عملية عسكرية لطرد التنظيم من المنطقة الواقعة قرب الحدود مع سوريا شرق البلاد. وقصفت طوافات الجيش مواقع المتطرفين في جرود #رأس_بعلبك، بالتزامن مع قصف مدفعي آخر على جرود القاع، حيث حققت إصابات مباشرة.