السودان.. النيل يسجل أعلى منسوب خلال المئة عام الماضية

قالت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان، إن النيل الأزرق سجل أعلى منسوب خلال المئة عام الماضية، متجاوزا فيضان عام 1946 الشهير.

وحذرت وزارة الري والموارد المائية من ارتفاع منسوب النيل خلال اليومين القادمين، وقالت في تعميم صحافي أمس، الاثنين، إن مناسيب النيل الأزرق ونهر النيل الرئيسي تشهد ارتفاعا في حبس سنار والخرطوم شمالا حيث سجل أعلى منسوب له خلال المئة عام الماضية.

وبلغت مناسيب النيل 17.14 متراً في الخرطوم، ويتوقع وصول موجات عالية خلال اليومين المقبلين، ودعت الوزارة المواطنين على ضفاف النيل وفروعه خاصة في ولاية الخرطوم لأخذ الحيطة والحذر.

وتوقعت الوزارة وصول موجات عالية خلال اليومين القادمين من #الهضبة_الإثيوبية نسبة لهطول الأمطار بغزارة خلال اليومين الماضيين.

وفي السياق، وجهت سلطات ولاية الخرطوم باستمرار عمل غرفة طوارئ الخريف على مدار اليوم، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها متابعة ومراقبة الزيادة في مناسيب #النيل.

ويمثل النيل الأزرق الرافد الرئيسي لنهر النيل، حيث يغذي المجرى الرئيسي للنهر بـ 80% من المياه، ويحمل في فيضانه الموسمي كميات هائلة من الطمي المخصب للأرض.

وبقيام سد النهضة الإثيوبي يتوقع المراقبون أن تنتهي مواسم الفيضانات الموسمية، ما يقلل من خصوبة الأراضي على الضفاف.

وينبع النيل الأزرق من بحيرة "تانا" الواقعة في مرتفعات إثيوبيا بشرق القارة الإفريقية، ويستمر في مسار طوله 1,400 كم (850 ميلا) حتى يلتقي بالنيل الأبيض الذي ينبع من بحيرة فكتوريا في الخرطوم بما يعرف" بمقرن النيلين "ليشكلا معا نهر النيل الذي يذهب شمالا إلى مصر حيث يصب في البحر الأبيض.