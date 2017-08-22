باكستان رداً على ترمب: نريد السلام في أفغانستان

دعت #باكستان، الثلاثاء، إلى إحلال السلام في أفغانستان المجاورة وتعهدت بالعمل على القضاء على #الإرهاب بعد الانتقادات التي وجهها لها الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، أثناء إعلان استراتيجيته بشأن #أفغانستان واتهمها بدعم "عملاء الفوضى".

ودعت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اختيرت كلماته بدقة، إلى "السلام والاستقرار في أفغانستان"، مؤكدة على "رغبة باكستان المستمرة في العمل مع المجتمع الدولي على القضاء على آفة الإرهاب".

وكرر الوزير خواجة محمد آصف التعبير عن رغبة باكستان "بالسلام والاستقرار في أفغانستان" خلال لقاء مع السفير الأميركي في إسلام آباد حيث بحثا استراتيجية ترمب.