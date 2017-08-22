بدء محاكمة الموقوفين الأربعة في اعتداءي كاتالونيا

وصل أربعة مشتبه بهم في اعتداءي #كاتالونيا إلى محكمة #مدريد، حيث يتوقع أن توجه إليهم التهم رسمياً، وهم الباقون على قيد الحياة من أصل 12 مهاجماً.

ودخلت حافلات الشرطة الإسبانية، تحت حراسة مشددة، مقر المحكمة الوطنية التي تنظر في قضايا #الإرهاب، حيث سيمثل المشتبه بهم الأربعة أمام قاض سيقرر ما إذا كان سيوجه إليهم التهم على خلفية عمليتي الدهس اللتين أسفرتا عن 15 قتيلاً وأكثر من 100 جريح.

وكانت الشرطة الإسبانية قد أكدت مقتل يونس أبو يعقوب، المشتبه به في هجوم #برشلونة، الذي أودى بحياة 13 شخصاً الأسبوع الماضي. وقتلت أبو يعقوب، الذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً زائفاً، قرب سوبيراتس غرب برشلونة.