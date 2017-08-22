سقوط صاروخ في حي السفارات في كابول

سقط #صاروخ في حي السفارات المشدد الحراسة في العاصمة #الأفغانية #كابول مساء الاثنين، بحسب الشرطة.

ويأتي ذلك قبل ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتوقع عن استراتيجيته بشأن أفغانستان.

وسمع مراسلو وكالة فرانس برس صوت صفارة إنذار من الصواريخ أطلقتها السفارة الأميركية في المنطقة.

وقال ضابط شرطة لوكالة فرانس برس "سقط صاروخ في ملعب لكرة القدم في حي وزير أكبر خان"، مضيفا أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وسقط الصاروخ بجانب موقع انفجار شاحنة مفخخة في الحي الذي يضم معظم السفارات، في 31 أيار/مايو أدى إلى مقتل نحو 150 شخصا وإصابة نحو 400 آخرين معظمهم من المدنيين.

ويأتي سقوط الصاروخ بعد أن حذرت حركة طالبان الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي من مغبة إرسال المزيد من القوات إلى البلد المضطرب. ويبلغ عديد القوات الأميركية في أفغانستان الآن نحو 8400 جندي، في حين كان قبل ست سنوات 100 ألف جندي.

وتنحصر معظم مهمة الجنود الأميركيين في تدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها. ويوجد خمسة آلاف جندي من حلف شمال الأطلسي كذلك في أفغانستان.