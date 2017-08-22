صور تظهر عناصر من داعش يستسلمون بارتياح لحزب الله

بثت ميليشيا #حزب_الله صوراً تظهر ما قالت إنهم عناصر من تنظيم #داعش في جرود #عرسال و #رأس_بعلبك يسلمون أنفسهم لعناصر الحزب.

ولم يستطع عناصر التنظيم إخفاء ابتساماتهم العفوية على ما يبدو، كما يتحدثون بهواتفهم بمنتهى الحرية، ويمازحون بعضهم ثم يعودون للنقر بهواتفهم الذكية على الواتساب لتقضية الوقت في رحلة الأسر هذه.

يشار إلى أنه حتى الآن لم يحظ #الجيش_اللبناني بأي أسير داعشي، فهم فضلوا تسليم أنفسهم طواعية لميليشيا حزب الله التي يفترض أنها مذهبياً وعسكرياً أكثر الأطراف عداوة لهم كما هو معلن وفقاً لقوانين اللعبة.

من جانبهم، وصف سياسيون لبنانيون "داعش" وحزب الله بـ"أولاد العم" ويعملان معاً لمصلحة نظام #الأسد.

