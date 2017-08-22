لبنان.. العثور على صواريخ مضادة للطائرات في مخبأ لداعش

قال #الجيش_اللبناني إنه عثر على صواريخ مضادة للطائرات في مخبأ للأسلحة بمنطقة تخلى عنها متشددو تنظيم داعش.

وتضمن مخبأ الأسلحة أيضا قذائف #مورتر وأسلحة آلية متوسطة وثقيلة وبنادق وقنابل وأسلحة مضادة للدبابات وألغاما و #عبوات_ناسفة بدائية وذخيرة.

وبدأ الجيش اللبناني يوم السبت عملية لطرد تنظيم داعش من جيبه الصغير في الجبال الممتدة على الحدود مع سوريا.

وينفذ الجيش السوري وجماعة حزب الله اللبنانية عملية متزامنة لكن منفصلة ضد الجيب ذاته داخل سوريا.

وقال الجيش اللبناني يوم الجمعة إنه اكتشف صواريخ سطح جو في مخبأ للأسلحة تركها متشددو النصرة في منطقة سيطر عليها حزب الله وسلمها للجيش.