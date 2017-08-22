مقتل جندي لبناني بانفجار عبوة ناسفة في أطراف عرسال

قتل جندي لبناني، وأصيب 4 آخرون جراء انفجار #عبوة_ناسفة كانت مزروعة بأطراف بلدة #عرسال الحدودية مع #سوريا، وفق بيان للجيش اللبناني.

ويرتفع بذلك عدد قتلى #الجيش_اللبناني إلى أربعة، إضافة إلى 14 جريحاً، منذ بدء العملية التي تهدف للسيطرة على مواقع مسلحي تنظيم #داعش بجرود رأس بعلبك والقاع.

وعثر الجيش، في وقت سابق، على صواريخ مضادة للطائرات في مخبأ للأسلحة بمنطقة تخلى عنها متطرفو التنظيم.

وتضمن مخبأ الأسلحة قذائف #مورتر وأسلحة آلية متوسطة وثقيلة وبنادق وقنابل وأسلحة مضادة للدبابات، وألغاماً وعبوات ناسفة بدائية وذخيرة.

وكان الجيش اللبناني قد أكد سابقاً أنه سيطر على أكثر من 66% من المناطق التي كان "داعش" يسيطر عليها منذ انطلاق الحملة العسكرية.