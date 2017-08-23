الجيش اللبناني يحاصر "داعش" في 20 كلم على حدود سوريا

أعلن الجيش اللبناني استعادة نحوِ 80% من المساحة المستهدفة في #معركة_فجر_الجرود، التي يخوضها ضد تنظيم #داعش على الحدود مع #سوريا. مدير التوجيه في الجيش اللبناني قال إن داعش يتمركز فقط في منطقة مرطبيا المقدرة مساحتها بعشرين كيلومتراً مربعاً.

فيما تبلغ المساحة المستعادة منذ بدء معركة فجر الجرود السبت الماضي، والعمليات التمهيدية نحو 100 كيلو متر مربع، حيث دخلت العملية العسكرية للجيش اللبناني في تلك البقعة مرحلتها الثالثة.

واستهل الجيش اللبناني المرحلة بقصف مدفعي وصاروخي مكثف استهدف ما تبقى من مراكز عناصر داعش في المنطقة، وتحصيناتهم وأسلحتهم والقضاء على أعداد كبيرة منهم، فيما لاذ آخرون بالفرار لخارج المنطقة، وسط تنفيذ ضربات جوية ضد داعش.

هذا وتم شق الطرقات، بمشاركة فوج الهندسة، لتطهير المنطقة من الألغام والمتفجرات، وقالت مصادر عسكرية إن القوات استعادت منطقة راس الكف الاستراتيجية في تلال #القاع، فيما يجري العمل حالياً على تفتيشها للتأكد من خلوها من مسلحي داعش.