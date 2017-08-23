مقتل 5 أشخاص بهجوم انتحاري في أفغانستان

قتل خمسة أشخاص على الأقل، وجرح 42 آخرون عندما فجر انتحاري سيارة ملغمة قرب مقر الشرطة بإقليم هلمند في #أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤولون، الأربعاء.

وقال رئيس شرطة الإقليم، عبد الغفار صافي، إن الانفجار استهدف تجمعاً لأفراد من الجيش والشرطة تجمعوا لاستلام رواتبهم الشهرية في لشكركاه عاصمة إقليم هلمند.

وذكر أحد الأطباء لرويترز أن طفلاً وامرأتين من السكان المحليين وجنديين قتلوا في الانفجار، ونقلت جثامينهم إلى المستشفى، إضافة إلى أكثر من 40 جريحاً، مشيراً إلى أن الحصيلة قابلة للارتفاع.

وهاجم مسلحون في السابق أفراداً من الأمن تجمعوا لاستلام رواتبهم في حزيران/يونيو الماضي بأحد البنوك في لشكركاه.

ودفع ذلك المسؤولين إلى نقل فرع لأحد البنوك إلى داخل مقر الشرطة الرئيسي للمدينة من أجل تعزيز الأمن.