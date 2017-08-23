باكستان: اتهامات ترمب لنا بدعم الإرهاب "مخيبة للآمال"

عبّرت #إسلام_آباد، الأربعاء، عن "خيبة أملها" جرّاء تصريحات للرئيس الأميركي #دونالد_ترمب اعتبر فيها أن باكستان شكلت "ملاذاً للإرهابيين" الذين يزعزعون أمن #أفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: "ليس هناك بلد في العالم عانى من آفة الارهاب كما عانت #باكستان، وغالباً عبر أعمال منظمة تتجاوز حدودنا. لذا فمن المخيب للآمال أن تتجاهل التصريحات الأميركية التضحيات الجسام للأمة الباكستانية".

وكان ترمب قال الإثنين إن باكستان "ستخسر كثيراً إذا واصلت إيواء مجرمين وإرهابيين" يزعزعون أمن أفغانستان المجاورة، مشدداً على أن هذا الوضع يجب أن يتغير "فوراً".

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الخارجية الأميركي #ريكس_تيلرسون، الثلاثاء، أن باكستان قد تفقد تصنيفها كحليف رئيسي للولايات المتحدة، في حال لم تعمل على تغيير سياستها إزاء #طالبان افغانستان، كما طالب به الرئيس ترمب.

وردا على سؤال صحافي حول ما إذا كانت #واشنطن مستعدة لخفض مساعدتها، وفرض عقوبات وحتى التوقف عن اعتبار باكستان "حليفاً أساسياً غير عضو في الحلف الأطلسي"، قال تيلرسون "كل هذه الأمور مطروحة على الطاولة في حال رفضوا، استناداً الى وقائع، تغيير تصرفاتهم أو تعديل مقاربتهم إزاء العديد من #المنظمات_الإرهابية التي تجد ملجأ لها في باكستان".

لكن إسلام آباد رفضت هذه الاتهامات، وقالت الخارجية الباكستانية في بيانها الأربعاء إن "باكستان لا تسمح باستخدام أراضيها ضد بلد آخر. بدلاً من الاستناد إلى مزاعم خاطئة عن إيواء (إرهابيين)، يجب على الولايات المتحدة العمل مع باكستان بهدف استئصال #الإرهاب".