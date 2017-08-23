لبنان.. الجيش يبدأ بسحب مرابض المدفعية من جرود القاع

اعتبرت مصادر عسكرية لبنانية أن معركة #فجرد_الجرود التي يخوضها الجيش ضد داعش باتت بحكم المنتهية عسكريا.

وأوضحت المصادر أيضا أن العمليات الدائرة حالياً تقتصر على تمشيط المناطق المحررة وتأمينها ورفع الألغام التي زرعها #داعش قبل فراره نحو الأراضي السورية.

في سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني أن "وحداتنا تنفذ عملية إعادة تمركز وانتشار في البقعة التي حررتها من داعش وتواصل استعداداتها تمهيدا للمرحلة الرابعة من عملية فجر الجرود.. الفرق المختصة في فوج الهندسة تقوم باستحداث طرقات جديدة وأعمال تفتيش في الجرود بحثا عن الألغام والعبوات والأفخاخ لمعالجتها فورا".

وقد وصل قائد الجيش جوزيف عون إلى رأس بعلبك لتفقد الوحدات العسكرية هناك.

وكان مدير التوجيه في قيادة الجيش اللبناني قد أعلن أمس استعادة معظم الأراضي من أيدي داعش، وأهمها الكاف والكهف في جرود #القاع، نافياً وجود أي أسرى لدى الجيش. كما ذكر الجيش أن لا معلومات بشأن العسكريين المختطفين لدى داعش.

من جهتها، أفادت مصادر في المنطقة التي تدور فيها الاشتباكات بشروع #الجيش_اللبناني بتفكيك وسحب مرابض المدفعية من جرود القاع.

في سياق آخر، قُتل عنصران من حزب الله في منطقة القلمون الغربي بسوريا، وهما: حسن محمد ضيا (من بلدة تفاحتا في جنوب لبنان) ومحمد علي رشيد عباس (من بلدة السكسكية في جنوب لبنان).