ماتيس يصل تركيا بعد العراق وإقليم كردستان

بدأ وزير الدفاع الأميركي، جيمس #ماتيس، بعد العراق وإقليم كردستان، محادثات في #أنقرة مع نظيره التركي، نور الدين جانيكلي.

وتخيم على محادثات الوزيرين الحرب ضد تنظيم #داعش والأزمة السورية، إضافة إلى عزم إقليم كردستان العراق تنظيم استفتاء على الانفصال في أيلول/سبتمبر، الأمر الذي ترفضه أنقرة وواشنطن.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، قد صرح في وقت سابق في مؤتمر صحافي ببغداد مع نظيره العراقي، ابراهيم الجعفري، أن بلاده ستبلغ قادة كردستان أن قرار الاستفتاء خطأ، متوقعاً أن تلغي حكومة أربيل الاستفتاء.