لقاء إسرائيلي روسي لبحث وجود إيران في سوريا

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين #نتنياهو، الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين للمرة السادسة خلال سنتين، الأربعاء، في منتجع سوتشي على البحر الأسود، في مهمة صعبة المنال، وهي إقناع بوتين بإخراج #إيران و #حزب_الله من تفاهمات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بين #واشنطن و #موسكو، ومنع تأسيس إيران جبهة عسكرية نشطة ضد #إسرائيل في الجولان السوري.

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، الرئيس الروسي أن دور إيران المتنامي في #سوريا يشكل تهديداً لإسرائيل والشرق الأوسط والعالم.

وأضاف "لا يمكننا أن ننسى للحظة واحدة أن #إيران تسلح المنظمات الإرهابية وترعى #الإرهاب وتبادر به".

وتابع قائلا "إيران في طريقها بالفعل للسيطرة على العراق و#اليمن وتسيطر بدرجة كبيرة بالفعل على لبنان".

وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية قد حذرت من أن نجاح إيران في تكرار النموذج الروسي بإقامة قواعد وموانئ عسكرية لها في #سوريا، إلى جانب بناء مصنع للصواريخ بعيدة المدى في سوريا، وتأمين خط إمداد بري من إيران حتى الجولان، قد يغير المعادلة ويقود إلى عملية عسكرية إسرائيلية تهدد بإشعال حرب على جبهتي الشمال سوريا و #لبنان.

يشار إلى أن وفداً أمنياً إسرائيلياً كان عاد من واشنطن قبل أيام، وأخفق هناك في إقناع الأميركيين بفرض إخراج إيران وحزب الله من سوريا على الروس، في مرحلة ما بعد #داعش المقتربة.