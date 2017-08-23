300 طفل فلسطيني حرمتهم سجون إسرائيل من التعليم

قال #نادي_ الأسير_الفلسطيني الأربعاء إن 300 طفل فلسطيني محتجزون في #السجون_الإسرائيلية مما يحرمهم من مواصلة تعليمهم.

وأضاف النادي في بيان "إن سلطات #الاحتلال الإسرائيلي تحرم نحو 300 طفل، بين محكومين وموقوفين في سجونها تقل أعمارهم عن 18 عاما من بينهم 10 فتيات، من مواصلة دراستهم بانتظام خاصة أن عدداً منهم تعرض للاعتقال عدة مرات".

يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إن مليونا و250 ألف طالب وطالبة التحقوا بمدارسهم اليوم في كافة المحافظات مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال نادي الأسير "إن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري نحو 800 طفل غالبيتهم من القدس، حيث أُفرج عن معظمهم بشروط كان منها الحبس المنزلي الإجباري والذي أسهم في حرمان الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم بعد الإفراج".

وأضاف "في العام 2016 بلغ عدد المعتقلين بين صفوف الأطفال نحو 1332 طفلا".

وجدد نادي الأسير مطالبته المؤسسات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها منظمة #الأمم_المتحدة للطفولة (يونيسف) ببذل جهد أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين.

ودعا النادي إلى ضمان احترام حقوق الأطفال المعتقلين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية على بيان نادي الأسير.