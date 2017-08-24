هولندا.. شاحنة غاز مشبوهة تلغي حفلا وتوقيف اثنين

في سيناريو يذكر بما عاشته برشلونة الأسبوع الماضي حيث قامت سيارة فان بدهس المارة في أحد الشوارع السياحية، أعلنت الشرطة الهولندية الخميس عن اعتقال مشتبه به في 22 من العمر بعد إلغاء حفل نوتردام الموسيقي.

وقالت هيئة الإذاعة الهولندية اليوم الخميس إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به ثان فيما يتعلق بتهديد في #روتردام . وأضافت أن الاعتقال تم اليوم الخميس في جنوب هولندا.

وكانت الشرطة اعتقلت مساء الأربعاء إسبانياً اعتقل بحوزته اسطوانتي غاز في سيارة "فان"، بينما كان يقود على مقربة من مكان حفل موسيقي ألغته السلطات بعد تهديد بوقوع هجوم.

وقالت الشرطة إن الرجل اعتقل في روتردام حيث تم إيقافه في مركبة بيضاء تحمل لوحة إسبانية أمس الأربعاء. وأبلغت الشرطة الإسبانية الهولنديين بالخطر المحتمل في القاعة التي تعرف باسم ماسيلو إذ كان من المقرر أن تحيي فرقة ألاه لاس من كاليفورنيا حفلا لكن مصدرا قضائيا في إسبانيا قال لرويترز إنه ليس هناك صلة بهجمات برشلونة التي وقعت الأسبوع الماضي.

قيادة الرجل مثيرة للريبة

وقال جيس فان نمفيجن المتحدث باسم الشرطة الهولندية إن "التحقيق مستمر ونحن نستجوب الرجل" مضيفاً "نحن نعمل على تحديد هويته".



وأشار المتحدث إلى أن الفان كانت تضم "اسطوانتي غاز" وأن طريقة قيادة الرجل كانت مثيرة للريبة رافضا التعليق على تقارير للشرطة الإسبانية بأنه كان يشرب الكحول.

وقال مصدر إسباني في وقت متأخر أمس الأربعاء إن الحرس المدني الإسباني توصل للمعلومة نتيجة لتحقيق يجري منذ بعض الوقت ولا علاقة

له بالهجومين في برشلونة وكامبريلس في #كتالونيا واللذين قتل فيهما 15 شخصا.

إلغاء حفل موسيقي

ومساء الأربعاء، أعلنت قاعة ماسيلو في تغريدة أنه "في ضوء تهديد إرهابي، لن ينظم حفل الاه-لاس هذا المساء بأمر من الشرطة".

وكانت فرقة الروك الاه-لاس الأميركية ستقيم حفلاً عند الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش في المدينة الواقعة غرب #هولندا.

وتمركز عناصر من الشرطة وقد ارتدوا سترات واقية للرصاص قرب القاعة التي تبلغ قدرة استيعابها ألف شخص. وتم اخلاء القاعة.

ونقلت وكالة "يوروبا برس" الإسبانية للأنباء عن مصادر في قوة مكافحة الإرهاب بإسبانيا قولها فيما بعد إن الإسباني الذي اعتقل في روتردام لا صلة له بالإرهابيين. وأضافت أن اسطوانات الغاز في الحافلة كانت للاستخدام المنزلي على ما يبدو.